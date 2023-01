Der Stichtag lautete 31. Dezember 2022. Bis dahin sollten alle Unterlagen für Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der Skischaukel Sillian-Sexten bei der Abteilung Umwelt des Landes Tirol eingelangt sein. So wollte es die UVP-Behörde als sie im August einen "Nachbesserungsauftrag" an die Betreiber der Hochgruben Seilbahnen GmbH (ein Zusammenschluss der Drei Zinnen AG und Hochpustertaler Bergbahnen GmbH) richtete. Es fehlte an Projektunterlagen für eine vollständige Prüfung. Jetzt, mit Ablauf der Frist, wurde diese laut "Tiroler Tageszeitung" auf Anfrage der Betreiber verlängert - bis 31. März. Die Schultz-Gruppe bestätigte das gegenüber der Kleinen Zeitung.