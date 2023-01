Beim Eisfall im Leiterbach hat sich am Montag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Eiskletterunfall ereignet. Am Talschluss des Leitertales ist ein Teil eines Eiswasserfalles heruntergebrochen. Betroffen waren dabei drei Personen, die sich dort in einer Seilschaft aufgehalten haben. Um 14.49 Uhr ging der Notruf bei der Landesleitzentrale ein.