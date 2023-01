Kurz flammte sie wieder auf: die Debatte um den Direktzug von Lienz in die Landeshauptstadt Innsbruck. Eine "internationale Zugverbindung" von Wien nach Zürich über Lienz und Innsbruck sollte mit dem Bau des Koralm- beziehungsweise Semmering-Basistunnels geschaffen werden. Doch eine solche Umsetzung könnte erst voraussichtlich in den 2030er Jahren in Betrieb gehen. Derzeit lassen das auf italienischer Seite weder das Wagenmaterial, noch die Gleiskapazitäten oder Taktungen zu. Dies stellte Landesrat René Zumtobel (SPÖ) in einer mündlichen Beantwortung an die Liste Fritz einmal mehr klar. Statt "Bahn frei" heißt es jetzt wohl wieder zurück aufs Abstellgleis.