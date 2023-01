Er ist in die Jahre gekommen, der Himbeergollift in Obertilliach. Seit 30 Jahren befördert der Schlepplift Kinder und Skianfänger. Nun hat er ausgedient. "Er ist nicht mehr zeitgemäß, Kinder fallen in der Schleppspur immer wieder um, der Einstieg ist nicht ideal", erklärt Josef Lugger, Seniorchef der Bergbahnen Golzentipp. Deswegen wollte man den Schlepper bereits im Herbst 2022 grundsanieren. Doch der Lifthersteller konnte nicht rechtzeitig liefern, daher verschob man das Vorhaben auf das Frühjahr 2023. 120.000 Euro kostet die Sanierung, an der Trassenführung soll sich nichts ändern.