Update: Dienstag, 3. Jänner

Nun ist es traurige Gewissheit: Auch der Abschnitt Kreithof-Sportplatz der beliebten Rodelstrecke in Tristach musste geschlossen werden. "Die Temperaturen der letzten Tage, haben der dünnen Naturschneeauflage zu stark zugesetzt", sagt Armin Zlöbl, Obmann der Bringungsgemeinschaft Kreithof-Dolomitenhütte. Statusinformationen zu den Rodelbedingungen hinter'm Kofel folgen, sobald wieder winterliche Temperaturen herrschen.

Rodelstrecke gesperrt!

Die Saison hat stark begonnen. In der Vorweihnachtszeit glich die beliebte Osttiroler Rodelstrecke von der Dolomitenhütte zum Kreithof und weiter ins Tal bis zum Sportplatz Tristach einer Winterwunderlandschaft. Traumhafte Bedingungen sorgten für großen Rodelspaß, der perfekte Saisonstart. Doch Tauwetter um die Weihnachtsfesttage hinterließen Spuren. Der obere Streckenabschnitt bis zum Kreithof musste jetzt witterungsbedingt gesperrt werden.

Hoffen auf Frau Holle

"Es gibt mehrere Löcher in der Strecke, das ist zu gefährlich", sagt Armin Zlöbl, Obmann der Bringungsgemeinschaft Kreithof-Dolomitenhütte. "Bei sechs Grad am Berg rinnt uns der Schnee weg, da macht auch eine Präparierung keinen Sinn." Schnee einfahren sei nur sinnvoll, wenn die Temperaturen konstant niedrig bleiben, zumal auch das Budget begrenzt sei. Daher bleibt nur die Hoffnung auf die Rückkehr winterlicher Temperaturen und auf Nachschub an Naturschnee – eine Sorge, die man sich mit den Bergbahnbetreibern teilt.

Talabfahrt noch möglich

Der letzte Abschnitt vom Kreithof ins Tal ist derzeit noch in Betrieb, Zlöbl warnt aber vor, dass es am Montag bereits in den nächsten Stunden aus Sicherheitsgründen auch hier zur Schließung kommen könnte.