Die Gemeinde Virgen und die Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero haben ein gemeinsames Interreg-Projekt erfolgreich abgeschlossen (Programm Interreg V-A Österreich-Italien – CLLD Dolomiti Live ITAT 4087). Unter dem Titel „Neue Perspektiven für die Zukunft alpiner Regionen“ wurde in beiden Tälern an der Attraktivierung des Bildungsangebotes gearbeitet.

In Virgen gibt es Pläne zur Errichtung einer Alpine Academy Virgen. Dazu wurde im Rahmen des Projektes eine entsprechende Studie ausgearbeitet. Die Akademie mit Seminar- und Beherbergungsbereich soll eine Einrichtung rund um das Thema der Zukunft von alpinen Regionen sein. Die Corona-Krise führte im Jahr 2020 zu einer Unterbrechung der Projektarbeit. Aufgrund der unsicheren Situation entschieden sich die beiden Interreg-Partner für eine Verlängerung der Projektlaufzeit.

Studienreisen in die LLA Lienz

In Belluno arbeiteten die Verantwortlichen an der Schaffung attraktiver Perspektiven, insbesondere für junge Menschen. Die Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero hat drei Aktivitäten durchgeführt: eine Machbarkeitsstudie für die Unterbringung von nicht ortsansässigen Studenten der örtlichen Schulen, einige Studienreisen und Besuche in Internaten und Schulen in den Ostalpen und ein Werbevideo "Lernen in Comelico”.

Um Good Practice Beispiele kennenzulernen, wurden gemeinsame Studienreisen organisiert: Im Frühjahr und Herbst 2022 besuchten die Partner und Lehrpersonen Internate in Friaul, Südtirol und Osttirol. Auch die Besichtigung der Landwirtschaftliche Schule in Lienz lieferte wichtige Inputs.

Zweck des Werbevideos ist es, das Gebiet des Comelico und deren Hochschulen in S. Stefano di Cadore (BL) bekannt zu machen und zu bewerben: Istituto Tecnico Economico (Fachhochschule zur Verwaltung, Buchhaltung und Marketing) und Istituto Professionale Industria e Artigianato (Fachhochschule im Möbel- und Einrichtungsbereich).

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit lieferte für beide Partner wertvolle Erkenntnisse für die regionale Entwicklung. Während der Besuche in der jeweils anderen Region konnten interessante Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht und Herausforderungen diskutiert werden. Am 18. Dezember fand in Santo Stefano di Cadore eine Abschlusspressekonferenz statt, bei der die Ergebnisse der Projektarbeit präsentiert wurden.