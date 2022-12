"Unsere Ordination ist bis 6. Jänner geschlossen". "Wir sind ab 9. Jänner wieder für Sie da". So klingt es am Telefon, wenn man die Osttiroler Zahnärzte derzeit durch telefoniert. Plagten in diesen Tagen Zahnschmerzen oder brach ein Stück Zahn heraus, so war der Zeitpunkt ein denkbar schlechter. Man kann es fast nicht glauben, aber es ist Tatsache: Von 23 Zahnärzten, die in Osttirol eine Ordination haben, ist seit Weihnachten keiner im Dienst.