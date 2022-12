Derzeit grassiert die Grippewelle im Bezirk. In vielen Familien hat es zumindest ein Mitglied über die Weihnachtsfeiertage erwischt. Das ist auch nicht spurlos an den Osttiroler Musikern und Goldkehlchen vorbeigegangen. So müssen die beiden heimischen Bands Lacustic und Suntown Music ihre Auftritte beim Dreikönigsmarkt in Lienz krankheitsbedingt absagen. Mit den Innervillgratern von Lacustic sollte der Markt heute eröffnet werden, die "Suntowner" sollten morgen auf der Bühne stehen. Doch jede Krise hat auch ihre Chance und so konnte Musikorganisator Hannes Ladinig zwei internationale Musikgrößen aus dem Ärmel zaubern.

Jazz, Blues, Country und Folk

Die stimmgewaltige US-amerikanische Sängerin Gail Anderson und der italienische Gitarrenvirtuose David Mana werden heute zwischen 17 und 20 Uhr das musikalische Rahmenprogramm einläuten. Das Projekt der beiden internationalen Musiker hat seine Wurzeln im Blues und in der italienischen Folk-Tradition. Der Stil und die Instrumentierung von Anderson und Mana sind jedoch völlig individuell und ungewöhnlich: Der Sound einer Band mit mehreren Musikern wird auf zwei Elemente - Gitarre und Stimme - reduziert. Diese musikalische Essenz löst sich von den üblichen Regeln, Anderson und Mana geben sich dabei der Freude an der Improvisation hin. Das Ergebnis ist ein buntes Bild: mal Jazz, mal Blues, mal Country oder Italian Folk.

Für den morgigen Termin wurden bisweilen noch kein Ersatz gefunden.