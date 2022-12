Endlose Skipisten

Zum Pistenvergnügen laden die heimischen Skigebiete mit bestens präparierten Pisten ein. Geöffnet haben momentan alle größeren Skigebiete in Osttirol – egal ob das Skizentrum St. Jakob oder Hochpustertal, das Zettersfeld und der untere Teil des Hochsteins, das Großglocknerresort Matrei oder der Golzentipp in Obertilliach. Beim Dorfberglift in Kartitsch findet jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr ein Nachtschilauf mit Live-Musik und Schnee-Iglubar statt.