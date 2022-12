Seit 2015 werden in Obertilliach die historischen "Schupfen" in den Tilliacher Feldern ab Weihnachten beleuchtet, um auf das Kulturgut aufmerksam zu machen. Die Schupfen waren früher wichtige Bestandteile der Obertilliacher Landwirtschaft – hier wurde das Heu eingewintert. Heute stehen sie teilweise leer und sind vom Verfall bedroht. Mit der Aktion will man für die Instandhaltung und Renovierung sensibilisieren – immerhin sind die kleinen Gebäude Teil der "Tillga"-Identität. Initiator der Beleuchtungsaktion ist Kurt Lugger, der mit seiner Lichtfirma ATT die 1200 Laufmeter LED zur Verfügung stellt. Für die Stromkosten kommen gleichermaßen Tourismusverband und Gemeinde auf.