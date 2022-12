"Bei der heurigen Weihnachtsaktion des City-Rings wurden knapp 960.000 Weihnachtsmarken ausgegeben", sagt City-Ring-Obmann Robert Geiger bei der Ziehung der Haupt- und Serientreffer der City-Ring-Weihnachtsaktion am Dienstagabend im Lienzer Sparkassensaal. Zum Vergleich: Im Vorjahr gaben die Mitglieder des City-Ringes aufgrund von Corona "nur" 875.000 Lose an ihre Kunden aus.

Dann hat es etwa eine Stunde gedauert – bis die Gewinner der heurigen Weihnachtsaktion vom City-Ring Lienz feststanden. Unter notarieller Aufsicht von Christian Steininger zogen die Glücksengerln Emma und Dorothea insgesamt 24 Gewinnlose.

Der Hauptpreis ist ein nagelneuer Škoda Fabia im Wert von 22.800 Euro. Außerdem gibt es 23 weitere Hauptpreise in Form von City-Ring-Gutscheinen zu gewinnen.

Die Gewinnnummern der 24 Hauptpreise:

036904, 084639, 115072, 132726,

135909, 181641, 258 225, 205157,

323016, 317309, 443708, 418267,

529616, 597228, 513011, 613479,

680324, 781537, 800701, 890312,

895680, 885757, 949357, 925982;

Serientreffer zu je 5 Euro mit den Endzahlen:

013, 138, 280, 384, 437, 523, 681, 721, 847, 961;

Die Gewinnlose der 24 Haupttreffer müssen bis 27. Jänner 2023, 16 Uhr, bei der Lienzer Sparkasse am Johannesplatz abgegeben werden. Nur aus den abgegebenen Losnummern werden am selben Abend um 19 Uhr im Autohaus Pontiller in Lienz die endgültigen Preisträger der Weihnachtsaktion gezogen. Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.