Einem Osttiroler Jäger ist im heurigen Sommer eine seltene Aufnahme geglückt. Im Gemeindegebiet von St. Johann im Walder hat er im Zuge eines Revierganges eine Wildkatze beobachtet - und fotografiert. "Dies ist erst der zweite bestätigte Nachweis einer Wildkatze in Tirol und der erste mittels eindeutiger Fotos", erklärte Martina Just, Wildökologin und Raubwildreferentin des Tiroler Jägerverbandes, im November. Nur ein paar Tage, nachdem die Osttiroler Wildkatze als solche bestätigt wurde, wurde eine Wildkatze in Feistritz/Gail überfahren. Ob es sich um das selbe Tier gehandelt hat, ist unklar.

Nun wurde wieder eine der in Tirol seltenen Wildkatzen überfahren, nämlich im Südtiroler Teil des Hochpustertals. Ein Förster des Landesamtes fand den Tierkadaver auf der Straße zwischen Innichen und Toblach, unweit der österreichischen Grenze. Das Ergebnis der Haarprobe liegt allerdings noch nicht vor.