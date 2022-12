Seit 28 Jahren ist das Kraftwerk am Johannesplatz eine feste Größe in der Lienzer Innenschadt. "Es ist Zeit, die Firma zu verkleinern. Wir schließen unser liebstes Kind, das Kraftwerk am Johannesplatz", sagt Edi Huter. Als einen Grund dafür nennt er den Mitarbeitermangel, den auch viele andere Betriebe aktuell zu spüren bekommen.