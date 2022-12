Das Ranking der häufigsten Weihnachtsgeschenke in Tirol wird laut einer Auswertung von KMU Austria von Gutscheinen angeführt – über die Hälfte (51 %) der Konsumenten beabsichtigt, diese für ihre Liebsten unter den Christbaum zu legen.

Auf Platz 2 des Rankings liegen Spielwaren (37 %), gefolgt von Bekleidung/Textilien (33 %), Kosmetika (23 %), Büchern (20 %) und Schmuck (19 %). Auf Platz 7 und 8 folgen Sportartikel und Genussmittel, die von 18 % der Tiroler verschenkt werden. Die Top 10 werden schließlich von Bargeld und Computern vervollständigt.

Bei den geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke bleibt die Bandbreite wie gewohnt hoch: Während 11 % nicht mehr als 100 Euro für alle Geschenke ausgeben, kalkulieren 8 % mit einem Budget von über 800 Euro. Der Großteil (28 %) gibt zwischen 201 und 400 Euro aus.

Das Timing des Einkaufs

Die meisten Käufer haben den Großteil ihrer Präsente in der ersten Dezember-Hälfte (34 %) besorgt, gefolgt von jenen, die bereits in der zweiten November-Hälfte (22 %) ihren Besorgungen nachgekommen sind. Nur 12 % warteten für den Einkauf bis in die zweite Dezember-Hälfte.