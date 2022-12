Die „EH-Turtles“ organisierten am 3. Dezember ein Benefizspiel gegen die

„VSV-Oldstars“ in der Eisarena Lienz zugunsten der Brandkatastrophe in

Oberlienz. Der Erlös der Veranstaltung kommt jener Oberlienzer Familie zugute, welche bei einem verheerenden Brand im November 56 Tiere verloren hat.

Präsident Daniel Mair, Obmann Charly Kashofer, Sportdirektor Peter Lindsberger und Kassier Michael Gietl übergaben am vierten Adventsonntag den Scheck in der Höhe von 2000 Euro an die Familie Gstinig.