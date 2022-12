Der Obertilliacher Nachtwächter Josef Lugger beschützt sein Dorf vor Feuer und Eindringlingen. Er ist der Letzte seiner Zunft in Österreich. Im "hölzernen Bergdorf" in Osttirol hält er nächtliche Wache, auch wenn er, streng genommen, noch nicht Nachtwächter ist.

Fünf vor neun Uhr abends: Es ist dunkel in Obertilliach. Kalter Wind weht durch die Gassen. Eine schummrig leuchtende Lampe an einer Stalltür lässt in einiger Entfernung eine menschliche Silhouette erkennen. Die dunkel gekleidete Person kommt näher. In ihrer linken Hand hält sie eine Laterne, in der rechten Hand einen speerähnlichen Gegenstand, der sich als Hellebarde entpuppt. Ein langer schwarzer Lodenmantel und die tief ins Gesicht gezogene Hutkrempe lassen keine Rückschlüsse auf die Identität zu. Die Gestalt blickt entlang der holzverkleideten Ställe und Häuseraufbauten bis hin zu den Dächern, die auffallend nah beieinander gebaut sind. Der Klang einer sonoren Männerstimme schallt durch die Gasse: "Ihr Bauern und Herrn loust auf und lot enk sogen, der Hommer der Uhr hot ocht Uhr gschlogn, gebt fleißig Ocht auf Foir und Liacht, dass enk Gott und unsre liabe Frau behiat – hot ocht Uhr g’schlogen: Gelobt sei Jesus Christus". Es ist das Lied des Nachtwächters. osef Lugger wird bald der letzte Nachtwächter Österreichs sein, der Teil der europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft ist.

Der erste Feuerwehrmann von Obertilliach

Die Nachtwache ist eine Tradition, die in Obertilliach auf das Jahr 1446 zurückgeht. "Das Dorf ist großteils aus Holz gebaut, eng an eng. Hätte es früher ein Feuer gegeben, wäre das ganze Dorf abgebrannt", erzählt Josef Lugger über das denkmalgeschützte pittoreske Dorf. "Daher ging der Nachtwächter alle zwei Stunden seine Runde und hätte im Notfall Alarm geschlagen. Daher war er eigentlich der erste Feuerwehrmann aus Obertilliach", erklärt Lugger. Auch um das Dorf vor möglichen Eindringlingen und Räuberbanden zu beschützen, ist der mit Hellebarde ausgestattete Nachtwächter unterwegs.

Seit Februar 2022 hat den Job der 64-jährige Josef Lugger, Landwirt und ehemaliger Liftbediensteter, inne. Früher war Nachtwächter wohl ein systemrelevanter Beruf in Obertilliach, heute ist es mehr Brauchtumspflege und Touristenattraktion, wenngleich eine sehr beliebte. Dreimal in der Woche dreht Lugger seine Runde durchs Dorf, Treffpunkt ist stets der Kirchplatz um 21 Uhr. Auch eine eigene Kinderführung mit stilechter Nachtwächteradjustierung gibt es. Neben der Historie des Nachtwächtertums hat Lugger ein fundiertes Wissen über die Dorfgeschichte. So erzählt er den Gästen von der Typhusepidemie 1879, vom ersten Dorfstrom 1934 oder von der "Schneeprozession" zu Weihnachten 1950 als sich die Bauern den Schnee herbeisehnten und bekamen. Und doch: Hin und wieder hat Luggers Vorgänger Helmut Egartner, der über 20 Jahre Nachtwächter war, nächtliche Gefahren entdeckt und mögliche Feuer im Keim erstickt.

Laterne und Hellebarde gehören zur essenziellen Nachtwächterausrüstung © Eder

Noch kein offizieller Nachtwächter

Für Lugger ist die Aufgabe eine Ehre. "Ich habe mein ganzes Leben lang in Obertilliach leben dürfen und werde hier vermutlich auch sterben. Es ist meine Art, dem Dorf, in dem ich lebe, etwas zurückzugeben", sagt Lugger, der sich derzeit im Probejahr befindet. Im Februar 2023 wird er entscheiden, ob er die Funktion dauerhaft bekleiden will. Aber auch dann ist er noch nicht ganz offiziell Nachtwächter. Erst beim europäischen Nachtwächter- und Türmertreffen im deutschen Görlitz kann er nach einem Aufnahmeverfahren zum "letzten Nachtwächter Österreichs" ernannt werden.