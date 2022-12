Die fünf Gemeinden des Mittelschulverbandes Nußdorf-Debant (Dölsach, Iselsberg-Stronach, Lavant, Nikolsdorf und Nußdorf-Debant) errichten derzeit am Areal der Volks- und Mittelschule Debant ein neues Mehrzweckgebäude, mit dem an diesem Standort ein Bildungszentrum für die Region entsteht. Im rund 5,5 Millionen teuren und sternförmig aufgebauten Neubau werden ebenerdig Kinderkrippen-Räumlichkeiten für das OK-Zentrum geschaffen, die in Zukunft von den Kleinkindern aller fünf Sprengelgemeinden besucht werden können.