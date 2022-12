Das Bestreben ist nicht ganz neu: Der Matreier Klaubauf soll in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco. Dafür wurde im Matreier Gemeinderat bereits 2015 ein positiver Beschluss gefasst. Und mit dem Beschluss folgte auch ein Auftrag, die Aufnahme zu beantragen. Das lief über die Matreier Gespräche, die in Matrei jährlich an den Klaubauftagen stattfinden. Diese interdisziplinäre Veranstaltung wurde vom Verhaltensforscher Otto König bereits 1972 ins Leben gerufen, um kulturethologische Forschung zu fördern.