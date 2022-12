Es versteht jeder, wie enttäuscht und traurig die Skirennläuferin Sophia Waldauf aus Abfaltersbach war, als Petrus' Wetterkapriolen in Sölden ihren Traum, ein Weltcuprennen zu bestreiten, wie eine Seifenblase zerplatzen ließen. Doch die ehrgeizige Pustertalerin gab nicht auf. So biss sie die Zähne zusammen und trainierte fleißig. In der aktuellen Europacupsaison stellte sie ihr Talent mit Erfolg unter Beweis: Nach Weihnachten, wenn im Weltcupkalender zwei Riesenslaloms und ein Torlauf am Semmering auf dem Programm stehen, darf die 21-Jährige im Kreis der Großen dreimal an den Start gehen.