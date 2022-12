Viele Osttiroler hätten Anspruch darauf - die Rede ist vom Heiz- und Energiekostenzuschuss, der vom Land zur Abfederung der Teuerung aufgelegt wurde. Doch viele lassen sich offensichtlich diese Förderung durch die Finger gehen. Doch noch ist es nicht zu spät: Die Einreichfrist dafür wurde um drei Monate bis zum 31. März 2023 verlängert.

Auch der Lienzer Gemeinderat beschäftigte sich Dienstagabend mit diesem Thema. Auf Antrag von Andreas Prentner (SPÖ) will die Stadt nun die Lienzer Bürger per Infoschreiben dazu animieren, die Förderung für Heiz-und Energiekostenzuschuss abzuholen. Manuel Kleinlercher (FPÖ) regte an, in diesem Schreiben gleichzeitig auch über den Sportpass-Zuschuss zu informieren. Beide Anträge wurden einstimmig abgesgnet.

Wer bekommt Heiz- und Energiekostenzuschuss?

Der Heizkostenzuschuss beträgt einmalig 250 Euro pro Haushalt, ebenso der Energiekostenzuschuss. Bezieher müssen ihren Hauptwohnsitz in Tirol haben. Für den Heizkostenzuschuss dürfen Alleinstehende nicht mehr als 1000 Euro monatlich und Paare nicht mehr als 1590 Euro verdienen. Beim Energiekostenzuschuss steigen die Verdienstgrenzen auf 1900 Euro für Alleinstehende und 2700 Euro für Paare. Die Einkommensgrenzen erhöhen sich je nach Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Die Anträge können bei der jeweiligen Gemeinde abgeholt oder online ausgefüllt werden.

Einkommens-Grenze für Energiekosten-Zuschuss:

1.900 Euro pro Monat für alleinstehende Personen

2.700 Euro pro Monat insgesamt für Ehepaare und Lebens-Gemeinschaften. Sie dürfen 450 Euro pro Monat zusätzlich jeweils für das erste und zweite Kind verdienen. Diese Kinder müssen im gemeinsamen Haushalt wohnen, unterhaltsberechtigt sein und Familien-Beihilfe bekommen.

Sie dürfen 330 Euro pro Monat zusätzlich für jedes weitere Kind verdienen. Diese Kinder müssen im gemeinsamen Haushalt wohnen, unterhaltsberechtigt sein und Familien-Beihilfe bekommen.

Das Einkommen darf um 750 Euro pro Monat für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt höher sein.

Das Einkommen darf um 600 Euro pro Monat für jede weitere erwachsene Person im Haushalt höher sein.

Einkommens-Grenze für Heizkosten-Zuschuss:

1.000 Euro pro Monat für alleinstehende Personen

1.590 Euro insgesamt pro Monat für Ehepaare und Lebens-Gemeinschaften. Sie dürfen 260 Euro pro Monat zusätzlich

jeweils für das erste und für das zweite Kind verdienen. Diese Kinder müssen im gemeinsamen Haushalt wohnen, unterhaltsberechtigt sein und Familien Beihilfe bekommen. Sie dürfen 190 Euro pro Monat zusätzlich für jedes weitere Kind verdienen. Diese Kinder müssen im gemeinsamen Haushalt wohnen, unterhaltsberechtigt sein und Familien-Beihilfe bekommen.

Das Einkommen darf um 550 Euro pro Monat für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt höher sein.

Das Einkommen darf um 380 Euro pro Monat für jede weitere erwachsene Person im Haushalt höher sein.

Für Pensionisten mit Bezug der Ausgleichszulage, wohnhaft außerhalb der Stadtgemeinde Innsbruck, denen im vergangenen Jahr der Antrag auf Heizkostenzuschuss des Landes bewilligt wurde, ist keine gesonderte Antragstellung erforderlich.