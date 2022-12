Es war das erste Budget von Bürgermeister Raimund Steiner (Matreier Liste) - und es war eine Herkulesaufgabe. Matrei wurde bei der Erstellung des Haushaltes für 2023 von der Vergangenheit eingeholt. Die Finanzlage wirkt sich in aller Schwere aus. Ein erster Budgetentwurf wurde dem Bürgermeister von der Aufsichtsbehörde quasi um die Ohren gehauen. Es wies einen Abgang von einer Million Euro aus. Das akzeptierte weder die Behörde noch Magnus Gratl vom Büro des Landeshauptmannes Anton Mattle (ÖVP). Man schickte Steiner nach Hause, mit dem Auftrag, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. "Das war in unserem Fall einfach unrealistisch", sagte er in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.