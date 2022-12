Eine besondere grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit wird demnächst hörbar werden. Rund 90 Musikantinnen und Musikanten aus dem Musikbezirk Bruneck und den Osttiroler Musikbezirken Lienzer Talboden, Iseltal und Oberland – ab dem Alter von 40 Jahren – proben seit Oktober mit den Dirigenten Sigisbert Mutschlechner (Olang) und Martin Gratz (Kals).

Das Publikum darf sich auf ein unterhaltsames und anspruchsvolles Konzert freuen, das gleichzeitig den würdigen Rahmen bildet, um an den vor 20 Jahren unterzeichneten Partnerschaftsvertrag zwischen dem Verband Südtiroler Musikkapellen (VSM) und dem Österreichischen Blasmusikverband (ÖBV) zu erinnern. Es gibt für diesen Anlass wohl kaum eine bessere Bühne, denn das „Süd-Osttiroler Blasorchester 40+“ ist nicht nur der Europagedanke auf dem Papier, sondern gelebte grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Konzerte finden bei freiem Eintritt am 26. Dezember 2022 um 18 Uhr im Grand Hotel Toblach und am 6. Jänner 2023 um 20 Uhr im Tauerncenter in Matrei in Osttirol statt.