Es sind genau zehn Jahre, die Michael Hohenwarter die Geschicke des Regionsmanagements als Geschäftsführer lenkte. Nun wendet sich Hohenwarter neuen beruflichen Zielen zu. „Ich gehe einem Wunsch nach, den ich schon länger in mir trage. Veränderungsprozesse in Menschen und Organisationen zu ermöglichen, ist meine „verborgene“ Leidenschaft. Dem möchte ich nun Raum geben."

Seine Nachfolge übernimmt mit Philipp Schlemmer. Der gebürtige Nussdorfer hat sich seine akademischen Sporen an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und an der UMIT Tirol verdient. Berufliche Erfahrung sammelte der junge Familienvater in der Unternehmensberatung und als Projektleiter in universitären Projekten.

Für den RMO-Obmann Dietmar Ruggenthaler sprechen viele Gründe für die Auswahl von Philipp Schlemmer. Er hat Erfahrungen mit komplexen Projekten, bringt ein Netzwerk, das über die Region hinaus reicht mit, hat eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und wird mit seinen Italienisch- und Englisch-Kenntnissen auch den Notwendigkeiten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit gerecht.

Wie können Innovationen nach Osttirol gebracht werden?

Schlemmer freut sich, die Möglichkeit zu bekommt, seine Kompetenzen und Fähigkeiten in den Dienst seiner Heimat stellen zu können. „Zruck hoam“ ist für ihn das Motto. „Ich bin sehr glücklich über die neue Aufgabe, meine Familie lebt hier und es war schon immer mein Wunsch beruflich wieder in meine Heimat zurückzukehren“, zeigt sich Schlemmer sehr verankert. Wenn es nach dem neuen Geschäftsführer geht, möchte er in puncto Lebensqualität, Gleichstellung und Mobilität Akzente setzen. Vor allem aber die (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten sind für ihn eine Herzensangelegenheit. Die Frage, wie Entwicklungen und Innovationen über Netzwerke nach Osttirol gebracht werden können, soll besondere Beachtung finden.

Für alle Stakeholder in der Region spricht Schlemmer eine Einladung aus: „Das Regionsmanagement verstehe ich als Plattform für Zusammenarbeit, auch grenzübergreifend.“ Richtig los geht es für ihn am 9. Jänner. Da findet die „Staffelübergabe“ statt. In der Startphase kann Schlemmer noch auf die Unterstützung des scheidenden Geschäftsführers zählen.