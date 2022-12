Neujahrskonzert

Samstag, 7. Jänner, Stadtsaal Lienz, 20 Uhr.



Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Zwangspause begrüßt die heimische BigBand Jazzwecan das Jahr 2023 mit schwungvollen Klängen aus 100 Jahren Popularmusik.

Die musikalische Reise führt dabei von Benny Goodman über Joe Zawinul bis Aretha Franklin und Amy Winehouse mit legendären Hits aus Swing, Latin, Rock, Pop, Funk und Disco.

Unterstützt wird die BigBand und ihre Sängerin Verena Pichler von den Vocals Julia Lindsberger und Lisa Tschapeller.

Karten gibt es bis Donnerstag, 5. Jänner, 12 Uhr, im Bürgerservicebüro der Liebburg. Restkarten an der Abendkasse.

Stefaniball

Montag, 26. Dezember, Gemeindesaal Ainet, 16 Uhr.



Die Musikkapelle Ainet lädt am Stefanitag zum Ball. Gestartet wird ab 16 Uhr mit dem Musikanten-Hoagascht. Neben den Weizenbläsern, der Schupfnmusig und den Schobertönen wird auch die Harfenvirtuosin Maria Gomig für vorzügliche musikalische Unterhaltung sorgen.

Für das leibliche Wohl und den kleinen oder größeren Durst ist mit Speis und Trank bestens vorgesorgt.

Ab 20.30 Uhr wird mit flotter, volkstümlicher sowie moderner Musik von der achtköpfigen Gruppe "Osttirol Express" der Stimmung voll eingeheizt. Bei der großen Tombola winken den Gewinnern tolle Preise.

Der Stefaniball in Ainet wird von der Musikkapelle organisiert © KK/Veranstalter

"Männerwirtschaft"

Mittwoch, 28. Dezember, Haus Valgrata in Außervillgraten, 20 Uhr.



Die Theatergruppe Außervillgraten sorgt mit dem Stück "Männerwirtschaft" nach Weihnachten für gute Unterhaltung. Mit der Komödie von Armin Vollenweider stehen die Akteure unter der Leitung von Josef Lusser auf der Bühne und feiern am Mittwoch Premiere.

Handlung:

Sepp Stadler ist Wirt im etwas heruntergekommenen "Restaurant Krone", dort herrscht großes Chaos aufgrund von Personalmangel. Um seine Kasse aufzubessern, veranstaltet er illegale Spielabende in einem Extrazimmer. Aber auch seine beiden Freunde und Nachbarn, Metzger Karl und Bäcker Roland, haben Probleme. Ihre Frauen Senta und Rosa sind über die Zustände in der "Krone" nicht begeistert und üben entsprechend Druck auf ihre Männer aus. Als Sepp reagiert und Gabi und Birgit im Betrieb als Unterstützung einstellt, scheint sich alles zum Positiven zu entwickeln. Leider haben die Ehefrauen nicht mit dem zweiten Frühling ihrer Männer gerechnet und das sind nicht die einzigen Probleme die auf die Männer zukommen ...

Weitere Aufführungen finden am 29. und 30. Dezember sowie 2.,3. und 5. Jänner jeweils um 20 Uhr statt.

Kartenreservierung unter: 0664-142 85 57

Premiere für die "Männerwirtschaft" der Theatergruppe Außervillgraten © KK/Veranstalter

"Musik zum großen Fest"

Mittwoch, 28. Dezember, Johann-Stüdl-Saal in Kals, 20 Uhr.

Donnerstag, 29. Dezember, Schwarzachsaal in Hopfgarten, 20 Uhr.



Schüler der Landesmusikschule Matrei-Iseltal laden zur einer weihnachtlichen Geschichte mit Musik. Unterstützt werden sie von der Formation "Böhmisch 7".

Bergweihnacht

Mittwoch, 28. Dezember, Nikolauskirche in Matrei, 17 Uhr.



Die beliebte Bergweihnacht in der Nikolauskirche wird vom Ensemble Ad Libitum gestaltet. Weihnachtliche Lieder und Instrumentalstücke aus ihrem Repertoire werden dabei zum Besten gegeben. Für Abwechslung zwischen den Musikstücken sorgt der Theaterautor Karl Staller, welcher mit seinen besinnlichen Texten und Geschichten die weihnachtliche Stimmung vervollständigt.

Der Eintritt ist frei.

Stadtmarkt

Freitag, 30. Dezember,Messinggasse Lienz, 9 bis 18 Uhr.

Die Standler am Stadtmarkt bieten am 30. Dezember von 9 bis 18 Uhr regionale Köstlichkeiten für den Jahreswechsel an. Im Anschluss geht der Stadtmarkt in die wohlverdiente Winterpause und ist ab 20. Jänner wieder wie gewohnt geöffnet.

"Die goldene Pfanne"

Freitag, 6. Jänner, Kolpingsaal Lienz, 19 Uhr.



Mit viel Humor wird im Kolpinghaus in das neue Jahr gestartet. Das Duo Marecek-Musner stehen mit ihrem Kabarettprogramm "Die goldenen Pfanne" auf der Bühne.

Mit ihrem typischen Mix aus Sketsch-Comedy und Kabarett stellen sie sich in ihrem nunmehr dritten Programm. Für Nikita Munser ist der Auftritt sozusagen ein Heimspiel, da er aus Osttirol stammt.

Kartenvorbestellungen unter info@kolpinglienz.at

Nikita Musner und Ben Marecek mit ihrem Comedy Programm zu Gast in Lienz © KK/Marecek-Musner

Blasorchester-Konzert

Montag, 26. Dezember, Grand Hotel Toblach/Südtirol, 18 Uhr.

Freitag, 6. Jänner, Tauerncenter Matrei, 20 Uhr.



Das Gemeinschaftsprojekt "Süd-Osttiroler Blasorchester 40+" laden zu den Konzerten in Toblach und Matrei. Die rund 90 Musiker der vier Musikbezirke Bruneck, Pustertal Oberland, Iseltal und Lienzer Talboden werden für einen mitreißenden und anspruchsvollen Konzertabend sorgen.

Eintritt frei.