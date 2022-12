Mit der Ausbildung Betriebslogistikkaufmann oder -frau baut die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH ihr Angebot an Lehrberufen in Osttirol weiter aus. Die Lehre rund um den logistischen Prozess eines Unternehmens, wie Warenannahmen, Kommissionierung sowie Mitwirkung bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen, verbindet kaufmännische Tätigkeiten und handwerkliche Geschicklichkeit.

Bereits 2021 wurde das Programm um den Lehrberuf zum Applikationsentwicklung-Coding ergänzt. "Wir sind mit diesem Lehrberuf einer großen Nachfrage an einer regionalen Ausbildungsmöglichkeit im IT-Bereich mit Fokus auf Software nachgekommen. Die Ausbildung bietet die perfekte Balance zwischen Praxis und Theorie und ist ideal für IT-Interessierte, die in einem globalen Unternehmen mitwirken wollen", sagt Thomas Frank, Ausbilder des Lehrberufs Applikationsentwicklung-Coding.

Schnuppertage bei Liebherr in Lienz

Ein Jahr später folgte ein weiterer Ausbildungsberuf: E-Commerce-Kaufmann oder -frau. Mit gleich zwei Auszubildenden wurde der Lehrberuf im heurigen Herbst erfolgreich eingeführt und repräsentiert eine zeitgemäße Ausbildung, die sich auf den Onlinehandel, Social Media und betriebswirtschaftliche Inhalte konzentriert.

Ein weiteres Highlight der Ausbildung ist der regelmäßige Besuch des Sales Offices in Wien. Neben drei kaufmännischen Lehrberufen werden am Standort zudem Auszubildende in den Bereichen Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik, Metalltechnik-Maschinenbautechnik sowie Kunststofftechnik und Werkzeugbautechnik ausgebildet. Das Liebherr-Programm umfasst somit sechs unterschiedliche Lehrberufe mit Zukunftsperspektive und für unterschiedliche Interessensgebiete. Liebherr in Lienz bietet Schnuppertage in vielen Ausbildungsberufen an. Nähere Informationen finden sich online unter www.liebherr.com/ausbildung-lienz.