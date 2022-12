"Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Am Straßenrand, hat gut gebrannt!" Schiedsrichter haben es im Eishockey nicht immer leicht, sind vielen Anfeindungen ausgesetzt. Folglich träumen zwar viele Kärntner von einer Karriere als Eishockeystar, die Wenigsten wollen aber als Referee am Eis stehen. 55 aktive Schiris gibt es aktuell in Kärnten, das ist österreichweit top. Aber 50 Seniorenmannschaften im Meisterschaftsbetrieb, 50 weitere in diversen Cups und rund 500 Nachwuchsspieler stehen denen gegenüber.