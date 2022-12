"Wo gibt es den billigsten Silvesterrausch", fragen sich die einen dieser Tage in Osttirol. "Wie komme ich anschließend heim, ohne in das Auto zu steigen", die anderen. Die Antwort darauf liefert nun Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ). In der Silvesternacht stehen erstmalig alle Bus- und Bahnlinien des Verkehrsverbundes kostenlos zur Verfügung. "Das ist ein Novum in Tirol und es freut mich außerordentlich. Ich sage ganz klar: Silvester das Auto lieber stehen lassen und sich gemütlich in Bahn oder Bus nach Hause chauffieren lassen", so Zumtobel.

Angebot gilt bis 5 Uhr in der Früh

Kostenlos genutzt werden können alle Nachtverbindungen des VVT im Nahverkehr (S-Bahnen, Regiobusse, Nightliner-Linien) sowie das Angebot der IVB in Innsbruck, jeweils in der Zeit von Samstag, dem 31. Dezember 2022 ab 20 Uhr, bis Sonntag, dem 1. Jänner 2023 bis 5 Uhr. Von diesem Angebot ausgenommen sind alle Fernverkehrszüge.

In Osttirol fährt der Nightliner von Lienz ins Pustertal und ins Iseltal – und umgekehrt. Auch Talbodengemeinden werden angesteuert. Hier können die aktuellen Fahrpläne des Nightliners in Osttirol heruntergeladen werden.