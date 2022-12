Auch in diesem Winter stehen in den Garnisonen Landeck, St. Johann und Lienz wieder bis zu 30 Soldaten für Lawineneinsätze bereit. Die Lawineneinsatzzüge sind speziell auf die Suche von Verschütteten trainiert und ausgestattet. Diese können im Bedarfsfall in ganz Tirol rasch zur Unterstützung der zivilen Rettungskräfte zum Einsatz gebracht und auch noch mit zusätzlichem qualifizierten in Tirol stationiertem Personal verstärkt werden.

Das Wissen und Können der Soldaten der 6. Gebirgsbrigade, die auf Einsätze im Hochgebirge spezialisiert sind, kommt sowohl bei der Ausbildung als auch bei den Einsätzen der Lawineneinsatzzüge voll zum Tragen. "Das bewusste Verhalten bei Lawinen, aber auch die Suche von Verschütteten nach Lawinenabgängen ist für die Einsatzführung im Gebirge unerlässlich. Die 6. Gebirgsbrigade genießt dahingehend einen ausgezeichneten, auch internationalen Ruf. Da bei derartigen Einsätzen die Zeit eine entscheidende Rolle spielt, bereiten wir uns frühzeitig vor und werden im Anlassfall das gesamte Spektrum unserer Mobilität, bis hin zum Einsatz von Hubschraubern, zum Einsatz bringen", informierte Brigadier Ingo Gstrein, Militärkommandant von Tirol.



Soldaten bei der Übung, die kürzlich in Landeck stattgefunden hat © BMLV / Martin Hörl