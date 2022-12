Das Howochen-Finale von "Bauer sucht Frau" hält immer ein paar Überraschungen für die Zuschauer bereit. So auch diesmal. Am Mittwoch, 21. Dezember, wird es um 20.15 Uhr auf ATV jedenfalls spannend.

Für Joyce fängt der Morgen auf der Alm des Osttirolers Piet nicht so gut an. Sie hat einen leichten Kater und wenig geschlafen. Für Susanne hingegen könnte der Morgen nicht besser starten, denn sie wacht neben Piet auf. Piet verrät nicht viel: "Die Susanne und ich sind auf jeden Fall nebeneinander aufgewacht. Alles andere bleibt auf der Alm." Wer feiern kann, kann auch arbeiten. So geht es für die drei auf eine kleine Almwanderung zu Piets Kühen, die schon auf die Fütterung warten.

Wie schlagen sich die beiden Hofdamen bei der Arbeit? Danach hat sich der 50-jährige Landwirt noch eine Überraschung für die beiden ausgedacht. Und zwei Hofdamen sind bekanntlich noch eine zu viel. Den Tränen nahe gibt deshalb eine Hofdame bekannt, dass sie freiwillig das Feld räumt.