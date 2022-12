Rund 353 Beschäftigte bei der Firma Loacker in Heinfels wählten ihre innerbetriebliche Vertretung. Mit enormer Zustimmung wurde Sabine Walder im Rahmen der Betriebsratswahl zur neuen Vorsitzenden gewählt. "Ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die große Zustimmung. Gemeinsam mit meinem Team werde ich mein Bestes geben", versicherte Walder.

Als primäres Ziel nennt sie, in diesen schwierigen Zeiten für die vielfältigen Probleme und Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine kompetente Ansprechpartnerin zu sein und zu einem positiven Betriebsklima beizutragen. "Die Firma Loacker soll als einer der größten Arbeitgeber im Bezirk auch weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber bleiben", so Walder weiter. Die gebürtige Vorarlbergerin lebt seit acht Jahren in Innervillgraten. Das Betriebsratsteam wird künftig komplettiert von Oswald Klaunzer, Lukas Prautzsch, Andreas Hainzer, Norbert Vergeiner, Cäcilie Schett und Viktoria Blaßnig. ÖGB-Regionalvorsitzender Martin Strasser und Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth gratulierten.