Wie bereits angekündigt, müssen die Tarife für die Kunden der Stadtwärme Lienz zum Jahreswechsel aufgrund der gestiegenen Brennstoffpreise erhöht werden. Die entsprechenden Informationsschreiben werden in den nächsten Tagen verschickt. "Wir müssen als Unternehmen die deutlichen Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite, die nicht in unserer Hand liegen, in der Tarifgestaltung berücksichtigen", informiert Geschäftsführer Stephan Hilber.