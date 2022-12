Der Lienzer Talboden ist weiß – und die Wintersportsaison ist eröffnet. Ab heute ist auch in Tristach ein ungehindertes Rodelvergnügen von der Dolomitenhütte bis zum Sportplatz Tristach möglich.

"Mit dem Schnee in etwas höheren Lagen war der Naturrodelweg von der Dolomitenhütte bis zum Kreithof schon seit Anfang Dezember präpariert und rodelbar. Nun ist auch die beleuchtete Naturrodelbahn vom Kreithof bis zum Sportplatz Tristach in Betrieb und in Top Zustand", freut sich Armin Zlöbl, der für die beiden Rodelstrecken verantwortliche Obmann. Beleuchtet ist die Naturrodelbahn bis 24 Uhr.

Naturrodelbahn erhielt Gütesiegel

Im November diesen Jahres wurde dem Betreiberverein der Naturrodelbahn Kreithof - Sportplatz das Tiroler Rodelbahn Gütesiegel 2023-2027 wieder verliehen. Ein Sachverständiger des Landes hat die Rodelbahn dahingehend besichtigt/untersucht und nach dem Kriterienkatalog bewertet. Wie Obmann Zlöbl berichtet, waren aufgrund der jährlichen vom Betreiberverein veranlassten bzw. weiterhin laufenden Instandhaltungsmaßnahmen – betreffend Absicherungen, Beschilderungen, Präparierung – die Kriterien für den (Wieder)Erhalt des Gütesiegels jeweils gegeben. Das engagierte Präparierungsteam gewährleistet durch die Saison hindurch, dass dementsprechend sicheres Rodeln möglich ist. Die Naturrodelbahn Kreithof - Sportplatz, wie auch der Naturrodelweg oberhalb des Kreithofes werden laufend kontrolliert … und bei Änderungen (Sperre) gibt es auch immer unverzüglich die Informationen dazu.

© Land Tirol/Die Fotografen

Aufsteigen über Naturrodelbahn ist verboten

Bei der ausgewiesenen Naturrodelbahn (Kreithof - Sportplatz) möchte Obmann Zlöbl ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Aufsteigen über die Naturrodelbahn verboten ist - weder zu Fuß (mit Rodel) noch mit Tourenski. Dies ist auch so an der Strecke beschildert. Eine Naturrodelbahn ist einzig den Rodlern vorbehalten.

Zlöbl: "Das ist für viele sicherlich nicht verständlich, aber die Widmung der Naturrodelbahn, das Gütesiegel des Landes und auch die orografischen Gegebenheiten (schmale Bahn) verlangen dies. Nicht um Aufsteigende zu verärgern, sondern zur Vermeidung von möglichen teils schweren Unfällen/Kollissionen. Rodler können durch die Stirnlampen von Aufsteigenden geblendet werden und somit die Gegebenheiten nicht mehr abschätzen".