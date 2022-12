Gefährlicher Zwischenfall in der Nacht auf Freitag: In Virgen in Osttirol wurde die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden alarmiert. Der Grund: Ein PKW war von der Straße abgekommen. "Das Fahrzeug stürzte mehrere hundert Meter auf einen darunter liegenden Feldweg ab", heißt es von der FF Virgen. Der Fahrer konnte ohne Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst versorgt werden, berichten die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Virgen übernahm in weiterer Folge die Bergung des Fahrzeuges und die Sicherstellung des Brandschutzes.

Neben der Feuerwehr Virgen waren auch die Feuerwehr Matrei in Osttirol, die Bergrettung Virgen sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.