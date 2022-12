Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Dreikönigsmarkt am Johannesplatz als der Treffpunkt von Einheimischen und Gästen über die Feiertage erwiesen, und genau das ist die Intention des Veranstalters Tourismusverband Osttirol.

Der vierte Dreikönigsmarkt startet diesmal am 29. Dezember 2022 und verlängert in Anschluss an den Christkindlmarkt und die ruhigeren Feiertage bis 7. Jänner 2023 das Feiertagsflair in der Lienzer Innenstadt. Sechs Stände und eine Bühne für Live-Musik reihen sich rund um die Mariensäule und neben den beliebten Outdoor Treffpunkt von Lienz, das Kastanien Standl von Edi und Margit Glanzl.

Für jeden Geschmack das Richtige an vier Gastronomieständen

Zu den Marktbetreibern zählen die Vereine EH Turtles, Rapid Lienz und die Wasserrettung, die schon in den Vorjahren Markterfahrung sammeln konnten. Bei den Turtles wird Charly Kashofer Erdäpflgulasch und Debreziner auskochen, dazu gibt’s Schwarzbeer-Punsch mit und ohne Schuss, Prosecco, Spritzer und Gösser Bier. Bei Rapid kredenzt Manfred Baumgartner wieder Tirtln mit Kraut oder Preiselbeeren, Würstl mit Kraut, Glühbier und selbst angesetzte Schnapsln. Die Wasserrettung ist traditionell durch Meinhard Pargger vertreten, der feine Aufstrich-Brötchen und Glühwein aufwartet. Verena Steiner vom Soulfood Bike versorgt Besucher im Kontrast zu der sonst deftigen Standl-Kost mit ihren veganen Eintöpfen. Dazu gibt’s Geigenseer Bier, Punsch mit und ohne Schuss und Verenas beliebten, veganen No-Eierlikör.

Zwei Verkaufsstände für heimisches Kunsthandwerk

In einem der Stände wechseln sich über die Marktzeit drei Hersteller von heimischem Kunsthandwerk aus dem Oberland ab: Katrin Moser gestaltet als Glaskunst 600° wunderschöne Glasgegenstände. Rosi Rauchegger von Rosis Puppenstube näht Bekleidung, Taschen & Accessoires auch für Erwachsene. Anton Rainer Pranter stellt individuelles Holzkunsthandwerk her. Imker Wilhelm Innerkofler aus Sillian bringt seine Wilhelms Bienenhütte Produkte mit - von der Körperpflege über Likör bis zu Propolis. Klara Obernosterer stellt unter der Marke Lesachtaler Kräuterhäusl Kulinarisches, Pflege, Räucherwerk und Düfte aus heimischen Kräutern her. Die beiden teilen sich über die Marktdauer das Standl.

Live Musik aus Osttirol & Highlights für Kinder

An allen Tagen außer Neujahr werden beliebte Bands aus Osttirol das Treiben am Johannesplatz begleiten, dazu zählen Lacustic, Suntown Music, GB Only, eine Formation rund um Hannes Ladinig, Migge on Tour, Franz & Robert sowie Julia’s Jukebox. Für Kinder gibt es an ausgewählten Tagen wieder ein spezielles Bastel- & Spieleprogramm im Gösser-Bräu sowie das traditionelle Glücksbringer-Backen in der Joast Backschule. Geöffnet hat der Markt täglich von 11.30 bis 21 Uhr, an Bauernsilvester und Silvester bis 22 Uhr. Neujahr öffnen die Standler ihre Hütten erst um 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet sich laufend auf der Facebook Seite des Dreikönigsmarktes Lienz, in den Veranstaltungsmeldungen der Medien und hängt bei allen Ständen direkt für die gesamte Marktdauer aus.