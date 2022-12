Wer sich bei den Anbietern des Lienzer Stadtmarktes in der Messinggasse vor den Weihnachtsfeiertagen noch mit Köstlichkeiten aus der Region eindecken möchte, hat am Freitag, 23. Dezember, von 9 bis 18 Uhr noch die Möglichkeit dazu. Am Samstag, 24. Dezember, bleibt der Stadtmarkt geschlossen.

Eine Woche später wiederholt sich dieser Rhythmus. Am Freitag, 30. Dezember, hat der beliebte Markt in der Messinggasse abermals von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 31. Dezember, jedoch ganztätig geschlossen.

Danach beschert der Kalender den Stadtmarktlern eine wohlverdiente Pause, ehe alle Feinschmecker und Liebhaber von ausgezeichneten regionalen Spezialitäten und Köstlichkeiten im neuen Jahr ab 20. und 21. Jänner wieder wie gewohnt bei den regionalen Anbietern und Produzenten ihrer Wahl einkaufen können.

Natürlich muss man in all dieser Zeit aber nicht auf die Produkte des Stadtmarktes verzichten. Im "Genuss Laden" in der Messinggasse kann man sieben Tage in der Woche rund um die Uhr einkaufen. Losgelöst von Ladenöffnungszeiten, Wochenenden oder Feiertagen.