Zwischen Teuerungswelle, Energiekrise und allgemeinen Unsicherheiten steht der Weihnachtshandel heuer vermeintlich unter keinem guten Stern. Sparen die Osttirolerinnen und Osttiroler bei den Geschenken? Wir haben uns auf einen Lokalaugenschein in die Lienzer Innenstadt begeben. „Geschenke über hundert Euro werden weniger gekauft. Es wird bewusster geschenkt. Hoch im Kurs sind Brettspiele und vor allem kooperative Spiele, wo man nicht gegeneinander, sondern gegen 'das Spiel' spielt. Und das Basteln hat seit Beginn der Pandemie zugenommen“, sagt Barbara Schiffermayer vom Gustl Spielwarengeschäft in Lienz.

Claudia Zabernig verkauft selbstgefertigte Glücksbringer und Deko aus Osttiroler Naturmaterialien © Eder

Männer schenken vorsichtshalber Gutscheine

Ein Rekordjahr könnte heuer beim Bekleidungsgeschäft H12 winken. „Wir haben das Personal in der Weihnachtszeit um sieben Personen aufgestockt“, erklärt Horst Wasnig. Die 30 Kilogramm Geschenkspapierrolle sei schon beinahe aufgebraucht. Eingerollt werden Geschenke von Frauen, die ihren Männern etwas ausgesucht haben. „Männer sind vorsichtiger und schenken ihrer Partnerin lieber Gutscheine“, gewährt Wasnig Einblicke. Einer, der den Überblick hat, ist Robert Geiger. Der Obmann des City-Rings, dem über 130 Handelsgeschäfte in der Lienzer Innenstadt angehören, ist seit Jahrzehnten ein profunder Handelsbeobachter. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagt Geiger vorsichtig, „der Umsatz ist bisher heuer ähnlich wie 2019, dem letzten Vorpandemiejahr. Allerdings sind die nächsten zwei Wochen vor Weihnachten die alles entscheidenden. Abgerechnet wird nach dem 24. Dezember.“

City-Ring-Obmann Robert Geiger © Eder

Im Kampf gegen den Online-Handel

Trotz hohem Umsatz ist die verkaufte Stückzahl durch Teuerungen niedriger als 2019. Geiger: „Es verhält sich über alle Branchen hinweg in etwa gleich. Die Preise sind zwischen zehn und 20 Prozent angestiegen.“ Dennoch versuchen viele Händler in Osttiroler ihre Mehrkosten möglichst gering an die Kunden weiterzugeben. Die beliebtesten Geschenke sind wie immer Spielzeug, Sportartikel und Schmuck. Aber auch ein Trend zu regionalen Produkte, ob Lebensmittel-, Bekleidung-, Hygiene- oder Dekorationsartikel sei erkennbar, so Geiger. Das merkt auch Claudia Zabernig von Z.Art. Sie bietet selbstgefertigte Produkte mit Osttiroler Naturstoffen: „Es wird mehr bewusst und nachhaltig geschenkt, nicht mehr schnell schnell.“ Ein wichtiger Anreiz im Kampf gegen den Online-Handel ist die jährliche City-Ring-Aktion. Rund eine Million City-Ring-Marken werden heuer voraussichtlich bei Einkäufen in den teilnehmenden Handelsgeschäften ausgegeben, prognostiziert Geiger. Damit sei man wieder am Allzeithoch dran. Am Ende winken tausende Serientreffer im Wert von fünf Euro und 24 Hauptpreise. Der Hauptgewinn ist ein Skoda Fabia. Die erste Verlosung findet am 27. Dezember statt, jene des Hauptpreises am 27. Jänner.