Zweistellige Minusgrade, eine klirrende Kälte: In den Wintermonaten wird das Schlafen im Freien zu einer lebensbedrohlichen Gefahr. Daher öffnet ab November jährlich eine essenzielle Infrastruktur in Lienz: die Notschlafstelle der Tiroler Sozialen Dienste (TSD). In der Tiroler Straße 21, im Gebäude des ehemaligen Sporthotels, gibt es seit 2017 zwölf Schlafplätze, inklusive Sanitäreinrichtungen. Darunter auch ein "Frauenzimmer" für Frauen mit und ohne Kinder. Dieses wird von einer Securityfirma betreut. "Bei uns muss niemand Angst haben", sagt Beatrix Lackner, die Leiterin der Einrichtung, die gemeinsam mit Betreuer Edwin Veldt und zwei Deutschlehrerinnen das Team der TSD in Osttirol bildet.