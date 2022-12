Der Lehrweg des Nationalparks im Zedlacher Paradies ist vorerst Geschichte. Nach Jahrzehnten, in denen die Einrichtung unzählige Menschen erfreute, mussten die Stationen abgebaut werden. Damit ist auch die Ära des großen Bären aus Schmiedeeisen, der äußerst beliebt war, fürs Erste zu Ende. Die Nationalparkverwaltung Matrei ließ den Weg auf. Die Ursache dafür lag in Differenzen zwischen Grundeigentümern. "Nach zwei Jahren Sturmereignissen trat zutage, dass die Grundbesitzer trotz verlegter Wege die Besucher nicht einbremsen konnten. Und eine Grundeigentümer-Gruppe hat gesagt, sie will das nicht mehr haben", informierte Nationalpark-Direktor Hermann Stotter nach der Sitzung des Parkkuratoriums am Dienstag.