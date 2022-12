Er ist Notarzt, Allgemeinmediziner, Hygienefacharzt, Infektionsdiagnostiker. Er betreibt in St. Jakob eine Gruppenpraxis und hat seine eigene Praxis am Berg in Außervillgraten. Gernot Walder ist ein medizinischer Tausendsassa und versucht sich überall einzubringen, wo er gebraucht wird. Das passiert nicht nur auf Notarztebene. Das passiert vor allem in seiner Praxis. Menschen kommen von überall her, um sich bei ihm Rat und Hilfe zu holen. Und beides kann er über die Labordiagnostik meistens geben. Wer solche Dienste bei Walder in Anspruch nimmt, muss dafür zahlen und laut Walder offensichtlich auch damit leben, dass die Krankenkasse keine 80 Prozent der Auslagen refundiert.