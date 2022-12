Eisige Kälte herrscht in Osttirol. Da ist es mehr als angenehm, beim Anraser Bergadvent, wenn ein Feuer im Freien die Hände wärmt, wenn es heiße Kastanien und noch heißeren Punsch gibt. Conny Bürgler und Richard Deutlinger, das Moderatorenduo von "Heimatleuchten" huscht zwischen den Standln durch, redet mit den Menschen. Es schaut auch einen Sprung vorbei, in den Werkstätten der Handwerker. Ist es doch der Anraser Bergadvent, der der Weihnachtsfolge 2023 des "Heimatleuchten" auf ServusTV den richtigen romantischen Rahmen gibt. Bürgler empfindet es in Anras als sehr stimmungsvoll und heimelig.