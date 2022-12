Computeria

Montag, 19. Dezember, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.



Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Borg Advent

Montag, 19. Dezember, Spitalskirche Lienz, 19.30 Uhr.



Schüler des BORG Lienz singen und musizieren unter dem Motto "A Spur durchn Schnee".

Freiwillige Spenden erbeten.

Literatur im Advent

Montag, 19. Dezember bis Freitag, 23. Dezember, Stadtbücherei Lienz, 17 Uhr.



Unter der Leitung von Reinhold Wieser und Mareili Warsitz-Rott konnten die Mitglieder des Literaturkreises der Stadtbücherei Lienz insgesamt zehn großartige Lesungen vorbereitet.

Diese Woche werden von den Autoren eigene Texte vorgelesen:

Montag, 19.12.: Karoline Madritsch

Dienstag, 20.12.: Wanda Furtschegger

Mittwoch, 21.12.: Lilly Papsch

Donnerstag, 22.12.: Silvia Ebner

Freitag, 23.12.: Uwe Ladstätter

Mottinga Advent

Mittwoch, 21. Dezember, Kinosaal Matrei, 19 Uhr.



Die Landesmusikschule Matrei-Iseltal lädt zum traditionellen "Mottinga Advent" ein. Der vorweihnachtliche Abend wird von den Schülern der Musikschule mit einem vielfältigen Programm gestaltet.

Adventsingen

Donnerstag, 22. Dezember, Klosterkirche St. Marien, 19 Uhr.



Die Selbsthilfe Osttirol organisiert das diesjährige Adventsingen in der Klosterkirche. Unter dem Titel "Und wir sehen schon den Stern" musizieren die Matreier Sängerinnen, das Quartett "Die Vier", Hellis Blech und Leo Steiner an der Harfe.

Freiwillige Spenden erbeten.

Weihnachtskonzert

Donnerstag, 22. Dezember,Pfarrkirche Debant, 19 Uhr.



Adventliche und weihnachtliche Lieder, Weisen und Texte erklingen von den Klassenchören, Ensembles und dem Schulorchester der Mittelschule Debant.

Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Stadtmarkt

Freitag, 23. Dezember, Messinggasse Lienz, 9 bis 18 Uhr.

Freitag, 30. Dezember,Messinggasse Lienz, 9 bis 18 Uhr.

Die Standler am Stadtmarkt bieten noch die Gelegenheit sich vor den Weihnachtstagen mit Köstlichkeiten aus der Region einzudecken. Am 23. 12. sowie am 30. 12. ist der Markt von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. 12. und 31. 12. bleibt er geschlossen.

Nach der Winterpause ist der Marktplatz ab 20. Jänner wieder wie gewohnt geöffnet.

M. S.