Unter dem Titel "Stopp den Hochbauten in Matrei in Osttirol" hat Peter Raneburger eine Online-Petition gestartet. Er fordert die Ablehnung/Zurücknahme des Bebauungsplanes im Bereich Panzlwirt in Matrei und begründet dies damit, dass "das geplante Garni Hotel für das Ortszentrum von Matrei in Osttirol überdimensioniert ist".