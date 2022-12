Der Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE (KiERa), eine Initiative der Fachgruppe Tiroler Energiehandel, fand am 6. und 7. Dezember 2022 in der Wirtschaftskammer Lienz statt. Über 200 Schülerinnen und Schüler der MS Egger Lienz, VS Thal, VS Lavant, VS Strassen, VS Dölsach, VS Mittewald und MS Defreggental tauchten spielerisch in die Welt der Energie ein.

Wie hat sich der Energieverbrauch in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt? Welche erneuerbaren Energieformen gibt es? Wie kann jeder ganz einfach Energie sparen? Dies sind nur einige der Fragen, denen Schülerinnen und Schüler beim Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE (KiERa) am 6. und 7. Dezember auf den Grund gingen. Allein in Lienz lieferte die Fachgruppe Tiroler Energiehandel mit dieser Initiative über 200 Kindern wichtige Informationen rund um das Thema Energie.

Entdecken, Erforschen und Kombinieren

Zentrales Element des Projekts KiERa sind vier Holzkojen, die mit den unterschiedlichsten wissensvermittelnden Spielen ausgestattet sind und für die beiden Tage im Saal der Wirtschaftskammer zur Schau gestellt wurden. Die Kojen wurden von Stefan und Nadja Elmer von Elmer Event Consulting entwickelt. „Es war durchaus eine Herausforderung, diese umfassende und zum Teil schwer verständliche Thematik dieser Altersgruppe zugänglich zu machen“, erklärt Stefan Elmer.

In einem eigenen Vorbereitungsraum erhielten die Kinder klassenweise eine Einführung, bevor es ans Entdecken, Erforschen und Kombinieren ging. So waren die Schüler beispielsweise durch das Lösen eines Buchstabenrätsels klimaneutralen Energieformen auf der Spur.

Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger berichtet: „Das Thema Energie in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung ist uns vonseiten der WK Lienz ein besonderes Anliegen. Es geht insbesondere darum, schon die Kleinsten für das Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass nachhaltige Entwicklung immer im Einklang mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten stehen muss. Die Kinder können beim KiERa auf spielerische Art und Weise einfache Handlungsmöglichkeiten zum Einsparen von Energie sowie die für eine gelungene nachhaltige Entwicklung notwendigen Alternativen kennenlernen und somit bereits selbst Teil ihrer eigenen nachhaltigeren Zukunft werden."