Die große Offensive zur Modernisierung der Bahninfrastruktur in Osttirol ist wieder einen Schritt weiter. Die Attraktivierung des Bahnhofs Dölsach ist abgeschlossen, damit sind bereits acht Bahnhöfe im Pustertal erneuert oder neu gebaut worden.

Franz Jank, Regionalleiter ÖBB-Infrastruktur AG: "Mit der Fertigstellung des Bahnhofes Dölsach können wir nun eine optimierte Güterverlademöglichkeit sowie einen weiteren barrierefreien Halt in unserem Streckennetz anbieten. Gemeinsam mit unseren Vertragspartnern, dem Land Tirol und den Bürgermeistern der Osttiroler Gemeinden, schaffen wir Lösungen, um den Zugang zu den öffentlichen Mobilitätsanbietern wie Bahn und Bus so einfach wie möglich zu gestalten."

Rene Zumtobel, Mobilitätslandesrat Tirol: "Moderne barrierefreie Bahnhöfe sind das beste Argument für den Umstieg vom Auto auf die Bahn. Dölsach ist nun ein weiterer Mosaikstein, der noch mehr Menschen vom öffentlichen Verkehr überzeugen wird." Bürgermeister Martin Mayerl ergänzt: "Eine zukünftige Anbindung des Bahnhofes an den öffentlichen Busverkehr wäre ein nächster Schritt zur umweltfreundlichen Mobilität."

© ÖBB/Brunner Images

In Dölsach wurden die Bahnsteige neu errichtet und mit einem überdachten Wartebereich ausgestattet, durch die Erhöhung der Bahnsteige auf 55 cm (oberhalb der Schienenoberkante) können die Reisenden jetzt ohne Schwellen, also barrierefrei, in die Züge einsteigen. Um leichter auf die Bahn umsteigen zu können, wurde eine neue Park&Ride-Anlage gebaut. Zehn Plätze für Pkw und zwei Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Menschen stehen zur Verfügung. Auch eine neue Bike&Ride-Anlage wurde errichtet, zwölf überdachte Stellplätze für Fahrräder und acht für Mopeds sind jetzt vorhanden. Auch der Güterverladebereich wurde adaptiert.

© ÖBB/Brunner Images

Osttirol-Paket kurz vor Abschluss

Mit dem Ende 2017 vom Land Tirol, den Osttiroler Gemeinden, den ÖBB und dem Klimaschutzministerium beschlossenen "Osttirol-Paket" in der Höhe von rund 55 Mio. Euro sind im Pustertal umfangreiche Investitionen in das System Bahn ausgelöst worden. Bereits abgeschlossen sind die Projekte in Lienz, Sillian, Weitlanbrunn, Abfaltersbach, Heinfels, Tassenbach, Mittewald und Dölsach. Beim Bahnhof Thal sind alle Bereiche des Bahnhofs bereits fertig gestellt, 2023 wird noch die Verkehrslösung vor dem Bahnhof umgesetzt. Der Halt in Nikolsdorf wird voraussichtlich 2023 modernisiert, insgesamt werden dann letztlich zehn Bahnhöfe umgebaut oder neu errichtet worden sein.