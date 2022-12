Im Mittelpunkt des Treffens im Iselhof stand das Referat der Vorsitzenden des Vereins CoworkationAlps, Veronika Engel. Sie stellte Ergebnisse einer Studie vor, die der Verein unter etwa 3.000 Berufstätigen und 700 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz durchführen ließ. „Sechs von zehn Erwerbstätigen können sich demnach gut vorstellen, die Mischung aus gemeinschaftlichem (co) Arbeiten (work) und Urlaub (vac-ation) – also Coworkation – auszuprobieren“, hob Engel hervor. Bei den Unternehmen seien es sogar zwei Drittel. Das Potenzial bei Berufstätigen und Betreiben sei groß genug. „Allerdings“, so Engel, „braucht es noch viel Aufklärungsarbeit.“