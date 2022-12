"Conversio" ein Unternehmen aus Oberkärnten ist eine Erfolgsgeschichte. Vor sieben Jahren hat es der heute 30-jährige Johannes Hofer gegründet, mittlerweile steht man bei über 400 Mitarbeitern und 70 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Geschäft macht "Conversio" zum größten Teil mit der Planung und Montage von Photovoltaik-Anlagen. Aber man will auch andere Geschäftszweige erschließen. So hat das Unternehmen etwa mehrere Elektro-Betriebe in Kärnten aufgekauft. Und vor Kurzem hat man das erste Mal die Fühler nach Osttirol ausgestreckt. Zum Portfolio von Conversio zählt nun auch eine Speditionsfirma, nämlich die BS Transport GmbH. Das "BS" steht für Bundschuh.