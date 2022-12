In Vertretung des Bundespräsidenten überreichte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) am Mittwoch Auszeichnungen der Republik Österreich an 14 Tirolerinnen und Tiroler. Beim Festakt im Landhaus in Innsbruck hielt Mattle fest: "Für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen von Wirtschaft, Medizin, Kultur, Sport und Verwaltung steht den geehrten Tiroler Persönlichkeiten diese öffentliche Anerkennung zu."