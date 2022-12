Die wilden Tage in Osttirol sind vorbei. Und sie sind nicht gesittet abgelaufen. Die Zahl der Verletzten, die, man glaubt es kaum, ein Brauch fordert, waren wieder hoch. Geht man davon aus, die Tischzoich-Events in Ainet, Thurn und Matrei hätte es gegeben – die Verletztenzahl wäre erheblich höher. Wen wundert´s, dass viele Menschen an Tagen wie diesen abends gar nicht aus dem Haus gehen. Die Furcht, Krampussen zu begegnen und Blessuren davonzutragen, ist groß.