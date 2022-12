Idyllisch lag das Osttiroler Gailtal bei der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" vor den drei Hofdamen von Piet: Grünes Gras, blauer Himmel und braune Holzhäuser. Die Hofdamen Silvia, Joyce (50) und Susanne (48) haben sich ein erstes Bild über den Bauer gemacht, der eine Frau sucht. Für Joyce ist Piet eine Plaudertasche: "Er redet viel zu viel." Susanne hingegen hört ihm gerne zu. Und Silvia? Sie sorgte dafür, dass das Idyll am Hof des Kartischer Bauern getrübt war. Sie packte gleich zu Beginn wieder ihre Koffer. Ihr Argument. "Ich spüre keine sexuelle Chemie. Von meiner Seite hat es gar nicht gefunkt." Mit einer Umarmung ging sie aus Piets Leben. Der trug es mit Fassung. "Manche Dinge regeln sich von allein", sagte er ohne Emotion. Und Joyce bemerkte dazu: "Ich habe es schon gespürt, da gab es keine sexuelle Anziehungskraft zwischen Silvia und Piet."

Mit einer Umarmung sagte Silvia Piet adieu © KK/ATV

Dann waren es mit Susanne und Joyce nur noch zwei, um deren Gunst Piet buhlen musste. Ob die Stallarbeit da das Richtige war? Ja, wer Bäuerin werden möchte, muss auch hier zupacken. Und beide versuchten gute Figur zu machen. Susanne hatte mit ihrer Aufgabe kein Problem: Ausmisten ging ihr leicht von der Hand, das machte sie nicht zum ersten Mal. Ungeschickter stellte sich Joyce an. Mist von der Stallwand kratzen, dazu hatte sie weder Kraft, noch viel Bock. Piet stellte aber fest: "Beide Mädels sind nicht arbeitsscheu."

Piet vor seinem schmucken Bauernhof in Kartisch nimmt die Vorfälle nicht all zu ernst © KK/ATV

Rund ging es beim Sillianer Marktfest, wohin Piet seine beiden Damen ausführte. Zum einen sorgte die Musik dafür und zum anderen das Outfit von Piet. Joyce rümpfte die Nase, sie war richtig sauer - die Hose, die Piet trug, gefiel ihr gar nicht. Es war die Arbeitshose, in der sie ihn den ganzen Tag sieht. Einen Mann in Lederhosen stellte sie sich für das Fest vor. "Das finde ich sehr sexy." Der Brautwerber war völlig unbeeindruckt davon: "Genau so will ich aussehen, wie ich ausschaue", war er von sich überzeugt und setzte nach: "Ich habe meinen Style, das ist die neueste Hose und die geilste Hose, die ich mir vorstellen kann." Ob sich Joyce mit ihrem Verhalten ins Aus bugsiert hat?

"Liebe und Sex sind Damenwahl"

Susanne verstand die Aufregung um Piets Kleidung gar nicht. Sie schätzt Piet so ein: „Ich glaube, er braucht einen Herzensmenschen. Jemand, der da ist und ihm Geborgenheit gibt. Er ist, glaube ich, nicht so der harte, wie er immer tut. Er braucht schon Liebe auch.“ Da schloss Piet an. Er sagte: "Liebe und Sex sind Damenwahl, ich lasse mich gerne entdecken."