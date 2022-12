Nach sieben Monaten Umbau

Der Spar in am Moarfeld glänzt in modernem Gewand

Der SPAR Supermarkt in Lienz-Moarfeld wurde modernisiert und wiedereröffnet. Die Verkaufsfläche wurde erweitert und eine Kundengarage für mehr Parkmöglichkeiten errichtet. Viele Produkte aus Osttirol.